Реакция Путина на угрозы Берлина удивила немецкие СМИ

Президент России остался невозмутимым в ответ на санкционные угрозы со стороны Германии.Немецкие журналисты обратили внимание на необычное поведение Владимира Путина после обвинений со стороны Берлина в связи с инцидентом в аэропорту Лейпцига, где был обнаружен беспилотник со взрывчаткой.