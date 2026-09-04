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Накануне 200-летия Египетского моста в Петербурге завершается обновление знаменитых сфинксов

Накануне 200-летия Египетского моста в Петербурге завершается обновление знаменитых сфинксов

В преддверии двухвекового юбилея переправы через Фонтанку городские мастера заканчивают реставрацию её главных архитектурных элементов – четырех изваяний сфинксов.

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