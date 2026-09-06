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Газета.ру

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Хантер Байден на выборах президента мог бы представлять интересы зависимых людей

Хантер Байден на выборах президента мог бы представлять интересы зависимых людей

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер допустил свое участие в борьбе за высший государственный пост.

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