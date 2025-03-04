Mach Industries заключила контракт с Пентагоном на разработку новой ракеты

Соглашение с исследовательской лабораторией армии США для разработки крылатой ракеты с вертикальным взлетом (VTO), получившей название Strategic Strike заключила компания Mach Industries, говорится в пресс-релизе компании 4 марта.
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