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Отток Ethereum с Binance достиг $501 млн за семь сессий

Ethereum демонстрирует необычно устойчивый вывод средств с Binance. 28 августа чистый отток ETH составил $187 млн — это худший дневной показатель биржи с 5 июня, когда значение достигало $207 млн.

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