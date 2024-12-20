До конца года на рынок облигаций с плавающим купоном планируют выйти "Кокс", "Группа Позитив", "Магнит", "Россети"

В пятницу состоится заседание Банка России по денежно-кредитной политике. Консенсус-прогноз предполагает повышение ключевой ставки до 23% годовых, однако некоторые инвестбанки ждут повышения ставки сразу до 24-25% годовых.
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