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До конца года на рынок облигаций с плавающим купоном планируют выйти "Кокс", "Группа Позитив", "Магнит", "Россети"

В пятницу состоится заседание Банка России по денежно-кредитной политике. Консенсус-прогноз предполагает повышение ключевой ставки до 23% годовых, однако некоторые инвестбанки ждут повышения ставки сразу до 24-25% годовых.

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