В Невьянске ГИБДД проведет рейды по выявлению пьяных водителей

С 7 по 10 марта на территории МО МВД России «Невьянский» сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды, направленные на выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, а также лиц, не имеющих права управления или лишенных его.
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