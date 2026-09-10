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Личная драма диктора Анны Шиловой: жизнь под софитами, уход в хоспис и трагедия единственного сына

Личная драма диктора Анны Шиловой: жизнь под софитами, уход в хоспис и трагедия единственного сына

Советские зрители привыкли видеть Анну Шилову в парадном блеске: каждую новогоднюю ночь она вместе с Игорем Кирилловым дарила стране ощущение праздника.

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