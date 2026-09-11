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Татар-информ

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В Татарстане с 17 сентября по 22 октября возможны сбои в теле- и радиовещании

В Татарстане с 17 сентября по 22 октября возможны сбои в теле- и радиовещании

В Татарстане с 17 сентября по 22 октября возможны кратковременные сбои в работе радиотехнического оборудования из-за солнечной интерференции.

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