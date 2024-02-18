Столтенберг и фон дер Ляйен «выпили против Путина»

МЮНХЕН, 18 февраля, ФедералПресс. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Чехии Петр Павел, мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир, а также ряд других участников Мюнхенской конференции по безопасности встретились на вечеринке с неофициальным девизом Prost gegen Putin! Подробности опубликовал Bild.