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Царьград

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Мерц сказал о войне, а ему не поверили: Русские напомнили, почему для ФРГ наступает "решающий момент"

Мерц сказал о войне, а ему не поверили: Русские напомнили, почему для ФРГ наступает "решающий момент"

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что наступает "решающий момент" в украинском конфликте, но ему не поверили.

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