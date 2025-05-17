«Рабочий и Колхозница»: зачем Вера Мухина хотела их полностью «раздеть»

Монументальная композиция «Рабочий и Колхозница» приобрела свой окончательный вид не сразу. Курировавшие данный проект представители власти, то и дело вмешивались в творческий процесс скульптора Веры Мухиной, подправляя те или иные детали памятника, чтобы он полностью соответствовал высоким требованиям коммунистической идеологии.