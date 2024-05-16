Илзидә Госман: «Операциядән соң газапланып, кычкырып, акырып елап наркоздан айныдым»😢 Тулырак: https://intertat.
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Илзидә Госман: «Операциядән соң газапланып, кычкырып, акырып елап наркоздан айныдым»😢 Тулырак: https://intertat.