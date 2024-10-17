Футболист "Крыльев Советов" Бабкин: Сергееву не нужна адаптация в клубе

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Сергей Бабкин рассказал о том, как проходит адаптация в команде нападающего Ивана Сергеева, вернувшегося в клуб после нескольких сезонов в санкт-петербургском "Зените".
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