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Футболист "Крыльев Советов" Бабкин: Сергееву не нужна адаптация в клубе

Футболист "Крыльев Советов" Бабкин: Сергееву не нужна адаптация в клубе

Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Сергей Бабкин рассказал о том, как проходит адаптация в команде нападающего Ивана Сергеева, вернувшегося в клуб после нескольких сезонов в санкт-петербургском "Зените".

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