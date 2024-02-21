В Краснодарском крае полицейские уличили местного жителя в организации незаконной миграции

В результате проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства сотрудники ОМВД России по Красноармейскому району уличили 53-летнего жителя Старонижестеблиевского сельского поселения в организации незаконной миграции.