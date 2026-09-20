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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тейтум о Брауне: «До конца времен вы не сможете говорить об одном из нас, не вспомнив другого, и я благодарен за это»

Звездный форвард « Бостона » Джейсон Тейтум еще раз оценил время, проведенное в команде вместе с Джейленом Брауном .

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