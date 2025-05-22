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Царьград

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BAZA: беспилотник врезался в крышу пятиэтажки в Туле

BAZA: беспилотник врезался в крышу пятиэтажки в Туле

Одна из квартир практически разрушена.Во время массированной атаки вражеских беспилотников на Тулу 22 мая один из дронов врезался в крышу пятиэтажки в спальном районе, на улице Металлургов.

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