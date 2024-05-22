Киев требует от Вашингтона отменить запрет на использование оружия по объектам в РФ

КИЕВ (ИА Реалист). США должны снять свой «абсолютно несправедливый» запрет на использование ВСУ поставленного американцами оружия для нанесения ударов по целям на территории России, чтобы помочь предотвратить новое наступление Москвы, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко.