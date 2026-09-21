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Антифашист

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Рар прогнозирует политический раскол между Востоком и Западом Германии из-за поражения ХДС на земельных выборах

Рар прогнозирует политический раскол между Востоком и Западом Германии из-за поражения ХДС на земельных выборах

Германия спустя десятилетия после окончания холодной войны и воссоединения вновь сталкивается с заметным политическим размежеванием между Востоком и Западом страны.

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