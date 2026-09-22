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Ученый Чумаков: момент равноденствия вычисляется с помощью простых расчетов

Ученый Чумаков: момент равноденствия вычисляется с помощью простых расчетов

Осеннее равноденствие в этом году наступит 23 сентября в 03:05 мск (00:05 UTC). В этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного полушария в Южное.

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