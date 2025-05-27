Джиджи Хадид показала грудь в крошечном бюстгальтере

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в откровенном виде. Соответствующее сторис появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).