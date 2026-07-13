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«Зенит» – явный фаворит РПЛ в сезоне-2026/27. «Спартак» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Динамо» и ЦСКА – в топ-5

Букмекеры обновили котировки на итоги сезона РПЛ. Явным фаворитом чемпионата России в сезоне-2026/27 котируется «Зенит» (1.

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