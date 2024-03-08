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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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77-летний Перес в ответ на просьбу фаната «Реала» подписать Мбаппе и Дэвиса: «Кто такие Мбаппе и Дэвис?»

В четверг вечером президент «Реала», отмечающий сегодня 77-летие, случайно встретился на парковке с группой болельщиков мадридского клуба.

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