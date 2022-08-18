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"Новый денежный приток": сразу 4 знака зодиака получат большую сумму денег в ближайшие дни

"Новый денежный приток": сразу 4 знака зодиака получат большую сумму денег в ближайшие дни

Астрологи определили знаки зодиака, которые резко вскроют денежный ларец в самые ближайшие дни. Новый финансовый пресс придавит представителей сразу четырех созвездий, а Вселенная щедро наградит их за упорный труд.

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