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Парламентская газета

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Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу

Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье. Об этом 19 января сообщили в канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху после получения списка освобождаемых заложников от палестинского движения ХАМАС, передает РИА Новости.

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