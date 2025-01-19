Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу

Прекращение огня в секторе Газа вступит в силу в 11.15 (12.15 мск) в воскресенье. Об этом 19 января сообщили в канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху после получения списка освобождаемых заложников от палестинского движения ХАМАС, передает РИА Новости.
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