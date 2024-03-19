Фленкя и Курэрару: "Кадры удара дрона по вертолету в Приднестровье сфальсифицированы"

Эксперт WatchDog Андрей Курэрару сообщил, что после проверки видеозаписи беспилотника, который мог поразить вертолет Ми-8 в воинской части в Приднестровском регионе, выяснилось, что они являются фейковыми.
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