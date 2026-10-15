БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Киевские власти призывают горожан потихоньку разъезжаться по хуторам

Киевские власти призывают горожан потихоньку разъезжаться по хуторам

Екатерина РОМАНОВА Несмотря на октябрь, на Украину уже пришла прогнозируемая экспертами  зима «Судного дня».

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