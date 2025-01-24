Мамы и папы подходят к процессу воспитания детей совершенно по-разному. А если оставить малышей на некоторое время с папой, то в доме начинается хаос и невероятное веселье! Эти фотографии отцовских шалостей рассмешат каждого! .
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