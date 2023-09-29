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Три вице-президента УЕФА были против допуска юношеских сборных России до 17 лет

Три вице-президента УЕФА были против допуска юношеских сборных России до 17 лет

Команды будут играть в нейтральном статусе.Команды будут играть в нейтральном статусе.Стали известны имена вице-президентов УЕФА, которые не поддержали решение о снятии санкций с юношеских сборных России на прошедшем исполкоме организации.

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