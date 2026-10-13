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Царьград

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Житель Чувашии пойман при попытке купить наркотики во Владимире

Житель Чувашии пойман при попытке купить наркотики во Владимире

Ленинский районный суд Владимира рассмотрит дело мужчины, задержанного при попытке выкопать из тайника крупную партию наркотиков, купленную через интернет.

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