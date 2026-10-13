Житель Чувашии пойман при попытке купить наркотики во Владимире

Ленинский районный суд Владимира рассмотрит дело мужчины, задержанного при попытке выкопать из тайника крупную партию наркотиков, купленную через интернет.
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