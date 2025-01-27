Собинская райбольница задолжала предпринимателям почти 5 млн рублей

Собинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере закупок. Выяснилось, что Собинская райбольница заключила государственные контракты на поставку лекарств, медицинских изделий и предоставление услуг по организации питания.
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