Свечников и Стэмкос лидируют в гонке снайперов НХЛ с 6 шайбами в 4 матчах. У Мэттьюса – 1 гол в 5 играх

Свечников и Стэмкос лидируют в гонке снайперов НХЛ с 6 шайбами в 4 матчах. Форварды Андрей Свечников («Каролина») и Стивен Стэмкос («Тампа») забросили по 6 шайб в 4 матчах и делят лидерство в гонке снайперов НХЛ.