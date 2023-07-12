В РПЦ сообщили о передаче иконы «Троица» Рублева Троице-Сергиевой лавре на 49 лет

Глава правового управления Московской патриархии Русской православной церкви (РПЦ) игуменья Ксения (Чернега) сообщила о сроке передачи иконы «Троица» русского мастера Андрея Рублева в пользование Свято-Троицкой Сергиевой лавры на 49 лет с последующей пролонгацией.