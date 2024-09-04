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В Петербурге за вечер тушили моторные отсеки «Мерседеса» и «Джипа»

Вечером 4 сентября петербургские пожарные два раза выезжали тушить загоревшиеся иномарки. Информация о первом происшествии по адресу Приморский район, ЗСД, съезд на Богатырский проспект поступила на пульт диспетчера пожарной службы в 18.

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