Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Режь р…ю!»: экстремистские лозунги азербайджанских студентов прокомментировало руководство московского вуза

«Режь р…ю!»: экстремистские лозунги азербайджанских студентов прокомментировало руководство московского вуза

БлокнотРУ Вокруг столичного вуза скандал: в Сети выложили видео, на котором якобы азербайджанские студенты Московского финансово-юридического университета идут по коридору учебного заведения и скандируют «Режь р…ю!».

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Комментарии
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Семен Демин
За такие лозунги - тюрьма!
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9 час.
Виктор Мурашов
Уголовное дело против студентов из азербайджана и против руководства, а на платную основу брать только россиян.
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9 час.
ИИ
Иван Иванов
платно-только для иносранцев!!!!!!!!!!!!!!!!!Для россиян пора возвращать бесплатное с распределением после окончания и тремя годами отработки.....
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8 час.

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