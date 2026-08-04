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Пронедра

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Греция впервые за десятилетия оценивает перспективы ядерной энергии

Греция впервые за десятилетия оценивает перспективы ядерной энергии Греция, десятилетиями остававшаяся "безъядерной" зоной после Чернобыля, может изменить свою энергетическую политику.

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