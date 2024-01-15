6 продвинутых гаджетов, с которыми жизнь на кухне станет проще и приятнее

Готовка на кухне обычно занимает достаточно много времени. Поэтому современные разработки и реклама постоянно завлекают нас оригинальными гаджетами и приспособлениями, которые призваны облегчить рутинные задачи и сэкономить время.
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