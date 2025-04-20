Nsci: мозг может отключать отвлекающие факторы до того, как их заметит глаз

Ученые из Лейпцигского университета установили, что человеческий мозг способен "тренироваться" в управлении вниманием: при многократном воздействии отвлекающих стимулов он учится отфильтровывать их на раннем этапе зрительной обработки.
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