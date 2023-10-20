Капризов забил 2-й гол в сезоне, став 3-й звездой матча с «Кингс». У него 6 очков в 4 играх

Форвард «Миннесоты» набрал 6-е (2+4) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 4 матча. Сегодня за 20:40 – лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (4:45 – в большинстве) – у Капризова 4 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «минус 2».
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