Капризов забил 2-й гол в сезоне, став 3-й звездой матча с «Кингс». У него 6 очков в 4 играх

Форвард «Миннесоты» набрал 6-е (2+4) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 4 матча. Сегодня за 20:40 – лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (4:45 – в большинстве) – у Капризова 4 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «минус 2».