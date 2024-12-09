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Газопровод «Сила Сибири» постепенно превращается в «Силу Сибири – 2»

Газопровод «Сила Сибири» постепенно превращается в «Силу Сибири – 2»

Российскому энергоконцерну пока не удаются две вещи – полностью заменить Европу поставками в Китай, а также уговорить партнеров из Поднебесной на строительство второй ветки газопровода, что могло бы ускорить прокачку сырья на нужды северных провинций.

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