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Немецкий депутат заявил о безразличии властей ФРГ к подрывам «Северных потоков»

Немецкий депутат заявил о безразличии властей ФРГ к подрывам «Северных потоков»

Депутат бундестага Штеффен Котре заявил, что власти Германии не отвечают на запрос относительно возможности тесного сотрудничества с Украиной с учетом обвинений в причастности Киева к подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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