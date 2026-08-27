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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейн об ЛЧ: «ПСЖ» – главный фаворит, они побеждают два года подряд. Есть «Бавария», «Арсенал», «Реал», «Барса» – все топ-клубы будуь бороться»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн назвал основных фаворитов Лиги чемпионов в новом сезоне. «Думаю, главный фаворит – « ПСЖ », потому что они побеждают два года подряд.

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