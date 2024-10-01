Стартовал творческий конкурс «По праву памяти», организованный Бессмертным полком России

Заявки для участия принимаются до 15 ноября В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвященная запуску Всероссийского творческого конкурса «По праву памяти», организованного Бессмертным полком России.
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