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Царьград

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Александр Скрябин: В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ

Александр Скрябин: В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ

В Ростове-на-Дону введен режим ЧС после атаки ВСУ. Пострадали семь человек, в том числе дети. Глава города Александр Скрябин и Юрий Слюсарь сообщили о помощи пострадавшим.

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