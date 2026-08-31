Путин пожелал экс-президенту Армении Кочаряну стойкости перед лицом испытаний

РИА Новости/Асатур Есаянц Президент России Владимир Путин пожелал бывшему лидеру Армении Роберту Кочаряну стойкости на фоне политического преследования.
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