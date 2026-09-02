Психолог Каталина: в начале осени важно принять грусть и апатию

Психолог Екатерина Каталина рассказала, как поддержать себя при грусти, страхе и апатии в начале осени и когда такие ощущения требуют дополнительного внимания.
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