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Епископ Франции осудил провокации на церемонии открытия Олимпиады

Епископ Франции осудил провокации на церемонии открытия Олимпиады

Олимпийские игры в Париже вызвали бурную дискуссию среди мировых политиков и общественности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже раскритиковала мероприятие, отметив ряд "провалов", в том числе задержание шеф-повара российского происхождения, запрет на традиционную одежду, крыс и бездомных в городе, а также дождь.

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