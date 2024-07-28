Епископ Франции осудил провокации на церемонии открытия Олимпиады

Олимпийские игры в Париже вызвали бурную дискуссию среди мировых политиков и общественности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже раскритиковала мероприятие, отметив ряд "провалов", в том числе задержание шеф-повара российского происхождения, запрет на традиционную одежду, крыс и бездомных в городе, а также дождь.
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