Епископ Франции осудил провокации на церемонии открытия Олимпиады

Олимпийские игры в Париже вызвали бурную дискуссию среди мировых политиков и общественности. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже раскритиковала мероприятие, отметив ряд "провалов", в том числе задержание шеф-повара российского происхождения, запрет на традиционную одежду, крыс и бездомных в городе, а также дождь.