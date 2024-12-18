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Царьград

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В РКН опровергли намерение собирать данные о личных устройствах пользователей

В РКН опровергли намерение собирать данные о личных устройствах пользователей

Роскомнадзор не собирается контролировать попытки обхода блокировок.В Роскомнадзоре опровергли информацию о том, что ведомство намерено собирать данные об устройствах пользователей, которые заходят на заблокированные в России ресурсы.

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