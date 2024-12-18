В РКН опровергли намерение собирать данные о личных устройствах пользователей

Роскомнадзор не собирается контролировать попытки обхода блокировок.В Роскомнадзоре опровергли информацию о том, что ведомство намерено собирать данные об устройствах пользователей, которые заходят на заблокированные в России ресурсы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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