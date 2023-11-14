Юрист напомнил, какой налог россияне обязаны оплатить до 1 декабря

Владеющие имуществом россияне обязаны оплатить соответствующий налог до 1 декабря. В противном случае начнут начисляться пени и даже возможен штраф, напомнил «Прайму» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
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