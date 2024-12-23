В Европе напуганы визитом Фицо в Москву – Politico

СБ

Слава Белый

С чего взяли, что Словакия дружественная страна? Она просто хочет дешёвый газ! Всё! Словакия и во время ВОВ была фашистской и сейчас не лучше. Как и Венгрия. Эта тоже хочет дешёвый газ, нефть и т.д. ничего больше.