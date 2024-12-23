Визит Роберта Фицо в Москву проходит в тот момент, когда дружественные Кремлю лидеры некоторых стран ЕС пытаются обеспечить бесперебойные поставки российского газа в Европу, а сделать этого не получается из-за Киева.
В Европе напуганы визитом Фицо в Москву – Politico
Комментарии
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Eduard
Есть ещё разумные люди,а не шизики и паразиты живущие одним днем за чужой счет.Живущими своими нуждами,а ее нуждами какой-то Украине!
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12 час.
СБ
Слава Белый
С чего взяли, что Словакия дружественная страна? Она просто хочет дешёвый газ! Всё! Словакия и во время ВОВ была фашистской и сейчас не лучше. Как и Венгрия. Эта тоже хочет дешёвый газ, нефть и т.д. ничего больше.
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12 час.
Agadom Command
Согласен
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11 час.
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